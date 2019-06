Waldbrand bei Werfenweng fordert die Einsatzkräfte

Vier Feuerwehren bekämpfen derzeit mit Hubschrauberunterstützung einen Latschenbrand auf der Birschlinghöhe auf 1700 Metern. Gleichzeitig musste ein Paragleiter-Pilot von einem Baum gerettet werden.

Ein Flächenbrand in 1700 Metern Seehöhe fordert derzeit die Einsatzkräfte bei Werfenweng. Auf der Bischlinghöhe waren Latschen in Brand geraten. Vier Freiwillige Feuerwehren sind im Einsatz. Für sie ist vor allem das Erreichen des Brandortes eine Herausforderung: Mittlerweile ist es gelungen, mit drei Tankfahrzeugen in die Nähe des Feuers zu fahren. Unterstützt werden die Einsatzkräfte vom Polizeihubschrauber, der mit Löschflügen unterwegs ist. Der Brand sei unter Kontrolle, heißt es von Seiten der Landeswarnzentrale.

Paragleiter blieb in Baum hängen

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Pfarrwerfen musste von dem Brand wieder abrücken: Denn während der Löscharbeiten blieb ein Paragleiter-Pilot in der Nähe in einem Baum hängen. Der Sportler soll unverletzt sein. Bergrettung und Rotes Kreuz waren ebenfalls bei der Rettung der Person im Einsatz.

