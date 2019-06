Waldbrand bei Werfenweng forderte die Einsatzkräfte

Vier Feuerwehren bekämpften mit Hubschrauberunterstützung einen Latschenbrand auf der Bischlinghöhe auf 1700 Metern. Gleichzeitig musste ein Paragleiter-Pilot von einem Baum gerettet werden.

Ein Flächenbrand in 1700 Metern Seehöhe forderte am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte bei Werfenweng. Auf der Bischlinghöhe waren auf einer kleineren Fläche Latschen in Brand geraten. Vier Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. Für sie war vor allem das Erreichen des Brandortes eine Herausforderung: Schließlich gelang es, mit drei Tankfahrzeugen in die Nähe des Feuers zu fahren. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vom Polizeihubschrauber, der mit mehreren Flügen Löschwasser abwarf. Am frühen Abend war der Brand schließlich unter Kontrolle, es mussten aber noch händisch Nachlöscharbeiten getätigt werden.

Paragleiter blieb in Baum hängen

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Pfarrwerfen musste von dem Brand wieder abrücken: Denn während der Löscharbeiten blieb ein Paragleiter-Pilot in der Nähe in einem Baum hängen. Der Sportler soll dabei unverletzt geblieben sein. Bergrettung und Rotes Kreuz waren ebenfalls bei der Rettung der Person im Einsatz.

Quelle: SN