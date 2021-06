Waldbrand im Lungau gelöscht

In der Gemeinde Muhr (Lungau) war ein Waldbrand ausgebrochen.

Laut Salzburger Polizei kam es bereits am Freitagabend durch einen Blitzeinschlag im hochalpinen Gelände der Gemeinde Muhr im Bereich "Kreuzgraben / Peter-Mader" auf ca 1800 Meter Seehöhe zu einem kleinflächigen Brand. Am Samstagnachmittag flammte das Feuer laut Polizeibericht wieder auf und wurde von einem Jäger entdeckt. Die Feuerwehren Muhr, Mauterndorf und Ramingstein rückten daraufhin aus. Als erste Maßnahme wurden mit dem Polizeihubschrauber "Libelle Klagenfurt" mehrere Wasserladungen abgeworfen. "Nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnte gegen 19.40 Uhr "Brand-Aus" gegeben werden. Personen wurden nicht verletzt", berichtet die Polizei am Sonntag. Insgesamt waren demnach ca. 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergrettung, Roten Kreuz, Bezirkshauptmannschaft Tamsweg und Polizei im Einsatz.