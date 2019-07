Waldbrand im Weißpriachtal hielt Feuerwehren auf Trab

Insgesamt 78 Feuerwehrleute waren am Donnerstag im Einsatz, um einen Brand in unwegsamem Gelände zu löschen.

Ein Waldbrand im Lungauer Weißpriachtal führte am Donnerstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In einer Felswand oberhalb der Dorfer Hütte am Talschluss hatte bereits am Mittwoch ein Blitzschlag das Feuer ausgelöst.

Insgesamt 78 Feuerwehrleute aus Weißpriach, Mauterndorf, Mariapfarr, Göriach, Ramingstein und Tamsweg waren mehrere Stunden im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zudem waren zwei Helikopter des Innenministeriums und des Bundesheeres sowie ein Kerosinfahrzeug im Einsatz.

Quelle: SN