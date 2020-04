Am Samstagnachmittag ist aus noch unbekannter Ursache ein Waldbrand in der Glasenbachklamm in Elsbethen ausgebrochen.

Der Brandherd befand sich mitten im steilen Gelände, was für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elsbethen zur Herausforderung wurde. Die Brandursache war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Quelle: SN