Waldbrand in Unken hielt Feuerwehren auf Trab

Der Brand im Bereich des "Brunzberges" konnte gelöscht werden.

Zu einem Waldbrand kam es am späten Sonntagnachmittag in Unken im Bereich des "Brunzberges". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet auf etwa 1150 Meter Seehöhe der Bodenbewuchs über eine Fläche von rund 250 Quadratmetern im steilen und unwegsamen Gelände in Brand. Größere Bäume kamen dabei nicht zu Schaden. Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten durch. Um Wasser an die Brandstelle zu bringen, wurde ein Pendelbetrieb eingerichtet. Die Feuerwehren aus Unken und Lofer waren bis Sonntagabend mit den Löscharbeiten beschäftigt, berichten Polizei und Feuerwehr in einer Aussendung.