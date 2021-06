Waldorf-Schüler durften bei der Waldarbeit in Elsbethen anpacken

Spannende und erkenntnisreiche Tage gab es für Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner- Schule beim Forstpraktikum am Loithramgut in Oberwinkl.

Eigentlich sollte an diesem Tag nur ein Fichte fallen. Weil aber ein geknickter Wipfel eine Gefahr darstellte, griff Willi Schwarzenbacher im Wald des Loithramguts in Oberwinkl in Elsbethen erneut zur Motorsäge. Aus sicherer Entfernung beobachteten Schülerinnen und Schüler der Rudolf-Steiner-Schule seine Arbeit, bis auch dieser Baum endlich fiel. Nach dem Entasten des Stammes zeigte Schwarzenbacher, eigentlich Arbeitsmediziner von Beruf, den Jugendlichen der zehnten Schulstufe, wie man einen Baumstamm auf althergebrachte Weise mit einem angespitzen Ast, einem "Schinder", entrindet.

...