Wallfahrtskirche Maria Bühel: Oberndorf putzt Juwel fein heraus

Die Wallfahrtskirche Maria Bühel ist 300 Jahre alt. Zum Jubiläum wird nun die Sanierung fortgesetzt, denn der barocke Glanz bröckelt.

"Wallfahren ist Beten mit den Füßen", sagt Heribert Jäger, Rektor der Wallfahrtskirche Maria Bühel bei Oberndorf, und erzählt, wie einst die Schiffer von der Salzach "über den Bühel" heraufgegangen waren. 139 Stufen sind es heute, früher noch ein paar Dutzend mehr unten am Fluss. Heutzutage kommen so manche Besucher freilich bequemer mit dem Auto von der Landesstraße her.

Maria Bühel gilt als besonderes Barockjuwel. Berühmte Künstler, wie Maler Johann Michel Rottmayr und Bildhauer Josef Anton Pfaffinger, haben sich ...