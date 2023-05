Wals: Alkolenkerin verletzte sich bei Frontalkollision mit anderem Pkw

Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Im Gemeindegebiet von Wals kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Aus bislang unbekannter Ursache kam eine 24-jährige Lenkerin eines Pkw, die stadtauswärts unterwegs war, in den Bereich des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender 22-jähriger Pkw-Lenker versuchte erfolglos eine Kollision zu vermeiden, indem er sein Fahrzeug am äußerst rechten Fahrbahnrand zum Stehen brachte. Es kam zu einer frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden. Der entgegenkommende Lenker blieb unverletzt, während sich die Unfalllenkerin beim Zusammenstoß verletzte. Ein Alkomattest ergab bei der 24-Jährigen ein relevantes Messergebnis von 0,94 mg/l (1,88 Promille). Ihr wurde der Führerschein abgenommen und sie muss mit mehreren Anzeigen rechnen, berichtet die Polizei.