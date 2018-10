Wals: Drei Schwerverletzte bei Schlägereien

Zu mehreren gewalttätigen auseinandersetzungen ist es in der Nacht auf Samstag auf dem Gelände des Airportcenters in Wals-Siezenheim gekommen. Das Rote Kreuz musste drei Männer ins Krankenhaus einliefern.

Laut Polizeiangaben ereigneten sich die Schlägereien unabhängig voneinander fast zeitgleich gegen Mitternacht.

Beim ersten Vorfall wurde das Opfer auf dem Parkplätzen vor dem Pagro-Markt durch mehrere Faustschläge ins Gesicht verletzt. Laut einem Zeugen habe prügelte der Täter noch auf das bereits am Boden liegende Opfer ein.

Darauf folgend wurde das zweite Opfer in einem Lokal durch einen Kopfstoß noch unbestimmten Grades im Gesicht verletzt.

Beim dritten Vorfall, der sich ebenfalls in einem Lokal ereignete, wurde dem Opfer per Faustschlag die Nase gebrochen. Danach versetzte der Täter dem Verletzten nochmals einen Schlag auf den Hinterkopf und flüchtete anschließend.

Die Opfer wurden mittels Rotem Kreuz in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Quelle: SN