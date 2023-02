Wals: Flucht vor Polizei endete hinter Gartenhecke

Ohne Führerschein viel zu schnell unterwegs. Polizei in Wals setzte flüchtendem Salzburger nach und hatte Erfolg.

In den frühen Morgenstunden am Samstag wurden Polizisten im Ortsgebiet von Wals auf einen Pkw mit sichtlich überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Sogleich nahm die Streife die Verfolgung auf und versuchte den Lenker anzuhalten. Dieser jedoch setzte die Fahrt fluchtartig fort. Aufgrund der ausweglosen Situation hielt der Lenker schlussendlich doch an und flüchtete zu Fuß. Nach einer Fahndung konnte der 20-jährige Salzburger versteckt in einer Gartenhecke entdeckt werden. Grund für die Flucht war, weil der Mann seinen Führerschein bereits abgegeben hatte. Der 20-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen bei der zuständigen Behörde angezeigt.