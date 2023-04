Wals-Himmelreich: Alkolenker baut Unfall mit minderjährigen Kindern im Fahrzeug

Am Samstagnachmittag kracht in Wals-Himmelreich ein 43-jähriger alkoholisierter Pkw-Fahrer in einen 32-jährigen deutschen Autofahrer, meldet die Polizei Salzburg.

Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr ereignete sich in Wals-Himmelreich ein Auffahrunfall mit Sachschaden zwischen einem 43-jährigen deutschen Pkw-Lenker und einem 32-jährigen deutschen Pkw-Lenker. Der 43-jährige Autofahrer hatte seine beiden minderjährigen Kinder, einen 8-jährigen Buben und ein 10-jähriges Mädchen, mit im Fahrzeug. Bei dem durchgeführten Alkoholtest wurde bei dem 43-Jährigen ein Wert über 2,2 Promille festgestellt, der Zweitbeteiligte war nüchtern.

Dem alkoholisierten Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, die Schlüssel sowie der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird nach § 5 StVo angezeigt. Die Kinder wurden von der Ex-Frau des 43-Jährigen abgeholt.