Wals/Himmelreich: Zwei Verletzte nach Unfall im Kreisverkehr mit Alkolenker

Ein stark betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend in Wals-Siezenheim (Ortsteil Himmelreich) an einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen beteiligt gewesen.

SN/APA (Symbolbild)/HANS KLAUS TECH Ein Alkotest verlief positiv – (Symbolbild).

Nach Angaben der Polizei waren der Pkw eines 38-jährigen Österreichers und der Wagen eines 32-jährigen Deutschen kollidiert, während beide Lenker versuchten, in einem Kreisverkehr in Himmelreich die erste Abfahrt zu nehmen. Bei dem Auffahrunfall wurden die beiden Insassen des Pkw aus Deutschland zumindest leicht verletzt. Bei den routinemäßig durchgeführten Alkomattests wies das Messgerät beim Österreicher einen Wert von 1,78 Promille auf. Der Deutsche war hingegen nüchtern. Dem Österreicher wurde daher der Führerschein abgenommen und es wird eine Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde sowie Staatsanwaltschaft erstattet.