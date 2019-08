Wals: Kampfsportlerin wehrte sich erfolgreich gegen Angreifer

22-jährige Walserin fixierte einen Mann, der ihr die Geldtasche stehlen wollte, auf dem Boden, und übergab ihn der Polizei.

In Wals ereignete sich am Donnerstagabend um 21.15 Uhr ein versuchter Raub, meldete am Freitagnachmittag die Polizei. Auf dem Heimweg wurde eine 22-jährige Walserin von einem 24-jährigen Serben angegriffen. Zuvor bemerkte die junge Frau, eine Salzburger Polizistin außer Dienst, dass hinter ihr eine Person ging. Sie bog deswegen in eine Seitengasse ab. Die Person, der Serbe, folgte ihr, attackierte sie im Bereich des Hinterkopfs und versuchte ihre Geldtasche aus der hinteren Hosentasche zu reißen. Die Polizistin konnte sich jedoch, auch auf Grund ihrer Kampfsporterfahrung, erfolgreich wehren und fixierte den Serben am Boden. Von ihr aufmerksam gemachte Passanten unterstützten sie bis zum Eintreffen der Polizei. Die Walserin wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der Serbe wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Quelle: SN