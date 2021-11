Wals: Porschefahrer raste mit 152 km/h an Zivilstreife vorbei - wegen einer Eismaschine

Einmal mehr hat ein überführter Autoraser der Polizei eine abenteuerliche Begründung für seine Tempobolzerei geliefert - diesmal geschehen auf der Westautobahn bei Wals-Siezenhem.

Donnerstagvormittag überholte ein 30-jähriger Lenker mit seinem Porsche auf der Westautobahn eine Zivilstreife der Polizei. Dort, wo dies geschah, war zu diesem Zeitpunkt Tempo 80 erlaubt. Der Porsche hatte es jedoch auf 152 km/h gebracht.

Die Polizisten gaben nun ihrerseits Gas und hielten den Porschefahrer schließlich an. Dieser erklärte, dass er dringend in die Firma müsse, da die Eismaschine nicht eingeschaltet sei und das Eis schmelze beziehungsweise bereits auslaufe. Der Fahrzeuglenker wird angezeigt. Informationen über nachfolgende Reinigungsarbeiten in der Firma waren dem Polizeibericht nicht zu entnehmen.

119 km/h in der Tempo-30-Zone

Donnerstagabend (18:30 Uhr) gab es den nächsten Rasereinsatz für eine Polizei-Zivilstreife. Ein Pkw-Lenker war sehr auffällig in der Gaisbergstraße stadtauswärts unterwegs. Die Polizisten hielten den Fahrzeuglenker an, wobei dieser plötzlich Gas gab, nachdem die Beamten ihr Zivilfahrzeug verlassen hatten.

Nach einer Verfolgung musste der Lenker schließlich, nachdem er die Gänsbrunnstraße in Richtung Gaisberg befuhr, aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse anhalten. Als Grund für sein Fluchtverhalten nannte der 22-jährige Deutsche die fehlende Lenkberechtigung.

Bei der Nachfahrt wurde der 22-Jährige mit einer Höchstgeschwindigkeit von 119 km/h in einer 30er Zone gemessen. Dem 22-Jährigen wurden die Kfz-Schlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Lenker wird aufgrund diverser Übertretungen angezeigt.