Wals-Siezenheim: Angestellter zweigte Parkettplatten ab und verkaufte sie an Hehler

Insgesamt fünf Männer sind nun von Polizisten der Inspektion Wals-Siezenheim wegen Hehlerei angezeigt worden. Es geht dabei um abgezweigte und verkaufte Parkettböden. Schaden: 50.000 Euro.

Die Beamten waren einem 36-jährigen Flachgauer auf die Schliche gekommen, der bis ins vergangenen Frühjahr Parkettböden einer Walser Firma, in der er angestellt war, an mehrere Abnehmer weiterveräußerte. Bei ihnen handelt es sich um vier Männer aus Österreich sowie Bosnien im Alter von 24 bis 41 Jahren.

Dieses Quartet wiederum verkaufte die Böden nach Österreich und Kroatien oder verbaute die Böden selbst. Im Jänner stellten die Beamten in zwei Wohnungen der Beschuldigten in Salzburg rund 360 Quadratmeter Restbestände der Parkettböden sicher. Die Hehler boten die Ware vorwiegend in Internetplattformen zum Verkauf an. Der Mann aus Straßwalchen und die vier Hehler werden angezeigt. Laut Polizei beträgt der bislang ermittelte Schaden rund 50.000 Euro.