Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in mehrere Kellerabteile in zwei Mehrparteienhäuser in Wals/Käferheim ein. Aus den Kellern wurden mehrere E-Mountainbikes und E-Scooter gestohlen, wie die Polizei in einer Aussendung meldet. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf mehr als 20.000,- Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen.