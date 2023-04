Wals-Siezenheim: "Fuchsbau" erhält Jungunternehmer-Preis

Restaurant und Wirtshaus in einem - damit überzeugte Stefan Fuchs eine hochkarätige Jury.

Stefan Fuchs hat 2021 die Saalachstubn in Wals-Käferheim von seinen Eltern übernommen und im Vorjahr zum Lokal „Fuchsbau“ umgebaut. Sein Konzept hat ihm jetzt den „Young BIZZ Award“ eingebracht.

Der Restaurantführer "Gault Millau" hat ihn schon mehrmals mit einer Haube ausgezeichnet. Jetzt hat Stefan Fuchs vom Fuchsbau in Wals-Käferheim mit dem zweiten Platz beim Jungunternehmer-Preis "Young BIZZ Award" einen weiteren Erfolg in seiner noch jungen Karriere erzielt.

Elterlichen Betrieb "kreativ fortgeführt"

Der "Young BIZZ Award" wird alljährlich an drei Gastrounternehmerinnen und - unternehmer unter 40 Jahren vergeben. Für Fuchs gab es diesmal Platz zwei in der Kategorie "Kreative Fortführung" für Unternehmer, die in den vergangenen ...