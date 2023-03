Wals-Siezenheim: Zerfetzte Kadaver von zwei Tauben beim Green Tower entdeckt

Mitarbeiter der Tierrettung haben bei der Polizeiinspektion in Wals-Siezenheim nach dem Fund zweier verstümmelter toter Tauben Anzeige erstattet.

In einer Mitteilung der Polizei hieß es am Dienstagnachmittag: "Eine Fußgängerin fand am Morgen des 7. März zwei getötete Tauben in Wals-Siezenheim. Ob die Tiere von einem Unbekannten oder durch ein Tier getötet wurden ist Gegenstand der Ermittlungen."

Die Tierrettung hatte hingegen wesentlich mehr als einen lapidaren Zweizeiler zu berichten. In einem Posting auf Facebook schrieb die Organisation: "In Wals bei Salzburg (in der) Nähe des Green Tower fand eine Passantin am Gehweg einen abgetrennten Flügel, der mit Eis vom Mc Donalds übergossen war. Einige Meter weiter konnte sie am Wegesrand eine Ansammlung von ausgerupften Federn beobachten."