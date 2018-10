Walser Bachschmiede: Der "kulturelle Nahversorger" feiert zehn Jahre

240.000 Besucher zählt die Bachschmiede seit ihrer Eröffnung vor zehn Jahren. Samstagabend wurde groß gefeiert. Anfang November soll dann auch der ehemalige Luftschutzstollen für die Bachschmiede begehbar sein.

Ob "Stille Orte", "200 Jahre Fahrrad" oder die "Kaffeeausstellung": "In der Bachschmiede in Wals-Siezenheim werden Kindheitserinnerungen geweckt, Exponate lassen Schmunzeln, und alle Generationen werden angesprochen", sagt Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, die zum Zehn-Jahr-Jubiläum der Kultureinrichtung am Samstagabend gratulierte.

Bernhard Robotka, Leiter der Bachschmiede Wals, sagt: "Eigentlich ist jede Veranstaltung auf ihre eigene Weise ein Highlight. Mein persönliches ist sicherlich unser Adventsingen, das wir fast ausschließlich mit Gruppen, Chören, Musikerinnen und Musikern aus der eigenen Gemeinde bestreiten und das sich sehr großer Beliebtheit erfreut". Ein besonderes Highlight war, die historische Schmiede von 1567 wieder in Stand zu setzen und sie zum 450-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr zum Schmieden zu bringen.

Anstoß kam von Sepp Forcher

Seit 2008 ist die Bachschmiede in Wals nicht mehr wegzudenken. Den Anstoß für dieses Projekt kam 1985 von Sepp Forcher. Er gestaltet damals auf Radio Salzburg die Sendung "Rund um den Walser Kirchturm" und kommt unter anderem dabei in die Bachschmiede. Beim Verlassen des Gebäudes legt er dem damaligen Walser Bürgermeister Ludwig Bieringer ans Herz: "Dieses Haus musst du für die Nachwelt sichern." Es hat dann aber bis zum Jahr 2002 gedauert bis die Gemeindevertretung den Beschluss gefasst hat, die Bachschmiede für ein Heimatmuseum zu restaurieren bzw. zu renovieren. Und es sollte dann noch einmal bis zum Jahr 2008 dauern, bis die Bachschmiede dann am 21. September 2008 feierlich eröffnet werden konnte.

Einst ein umstrittenes Projekt in Wals

Der heutige Bürgermeister Joachim Maislinger erinnert sich: "Es war ein umstrittenes Projekt. Einerseits sicherlich durch die Baukosten und dann aber auch durch die Nutzung. Es hat sich dann aber bald nach der Eröffnung gezeigt, dass es ein richtiger Entschluss war, ein Kulturhaus mit Museum umzusetzen. Die kritischen Stimmen sind verstummt und die Bachschmiede hat sich zu einem weit über die Gemeindegrenzen etablierten Veranstaltungshaus und beachteten Museum entwickelt. Über 25.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich in die Gemeinde Wals-Siezenheim, um das kulturelle Angebot im Haus der historischen Schmiede von 1567 zu genießen. Namhafte Künstlerinnen und Künstler stehen hier auf der Bühne und geben so der Bachschmiede einen besonderen Stellenwert".

Seit 2008 zählte die Bachschmiede fast 240.000 Besucher. Rekordjahr war bisher 2014 mit über 30.000 Besuchern. Mehr als 100 Veranstaltungen zählt die Bachschmiede in Wals heuer pro Jahr.

Stollen wird begehbar gemacht

Aktuell wird an der Begehbarmachung des Bachschmiedenstollen (ehemals Luftschutzstollen) gearbeitet, der ins Museum integriert und auch für Kunstausstellungen verwendet werden soll. Die offizielle Eröffnung wird Anfang November sein. "Da wird auch unsere Löwenmadonna einen Baldachin aus Untersberger Marmor bekommen, und sie wird dann in der Bachschmiede jederzeit zu besichtigen sein", sagt Robotka.

"Auch im Veranstaltungsbereich hat sich die Bachschmiede in den zehn Jahren in der Salzburger Kulturlandschaft mit Kabarett, Comedy, Volkskultur, Musik und Klassik bestens etabliert und erfreut sich großen Zuspruchs. Als kultureller Nahversorger ist die Bachschmiede nicht wegzudenken", sagt die Landtagspräsidentin.



Quelle: SN