Walser Erdbeerparadies startet in die neue Saison

Wettertechnisch legt die Erdbeersaison in Wals einen perfekten Start hin. "Vor allem wenn die Pflanzen in der Blüte stehen und ihre Früchte entwickeln, benötigen sie Wasser. Deswegen kam der Regen der letzten Tage wie gerufen", erklärt "Erdbeerbauer" Matthias Brötzner.

"Auf den Regen der letzten Tage haben wir nach dem sonnigen und warmen April schon gewartet", sagt Matthias Brötzner. Sein "Erdbeerparadies" in Wals hat seit Donnerstag geöffnet. "Jetzt sind die Erdbeeren der Sorte Daroyal reif, sie eignen sich zum Einkochen, schmecken aber auch so sehr gut", erklärt der Landwirt. Noch eine Woche braucht die Sorte "Asia" mit besonders großen Früchten. Hinter der Abzweigung in Richtung Großgmain, im Ortsteil Gois-Walserberg, warten zwei Hektar Erdbeerfelder auf Selbstpflücker, am Wochenende auch ein Feld am Grödigerweg.





(SN)