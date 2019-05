Walserberg: Ab Sonntag nur eine Fahrspur am Grenzübergang geöffnet

Kommenden Sonntag beginnt der Autobahnbetreiber Asfinag mit der Sanierung des rechten Fahrstreifens in Richtung Deutschland zwischen dem Knoten Salzburg und dem Grenzübergang Walserberg. Die Fertigstellung ist für 22. Juni geplant.

"Durch die im Jahr 2015 am Walserberg aufgenommenen Grenzkontrollen wurde der rechte Fahrstreifen durch Lkw-Staus stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders in den heißen Sommermonaten hat der stehende Schwerverkehr in der Autobahn immer tiefere Spurrinnen hinterlassen", erklärt Asfinag-Projektleiter Nico Hosp. Der Autobahnbetreiber führt die Arbeiten auf dem 2,5 Kilometer langen Abschnitt in zwei Phasen durch: von Sonntag 2. Juni bis Samstag 8. Juni, und von Sonntag 16. Juni bis Samstag 22. Juni. In dieser Zeit ist jeweils nur die Überholspur befahrbar. Wegen der hohen Beanspruchung kommt ein spezieller Asphalt zum Einsatz. Die ASFINAG investiert 750.000 Euro in die Instandsetzung der grenznahen Westautobahn.

Quelle: SN