Walserberg: Polizei deckte Schmuggel mit Kangal-Hunden auf

Die Tiere waren in einem Anhänger und im Kofferraum eingepfercht.

Die Situation war für die deutschen Bundespolizisten am Grenzübergang Walserberg-Autobahn schnell klar: Hier werden Kangal-Hunde, eine türkische Hirtenhunderasse, geschmuggelt. "In einem verkehrstechnisch nicht mehr sicheren Anhänger sind in den Kojen drei ausgewachsene Rüden gelegen, im Kofferraum des Autos drei Welpen", bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei. Der rumänische Lenker konnte keine weiteren Angaben zu dem Transport machen und konnte keine Papiere für die Tiere vorweisen.