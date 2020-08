Wanderer am Untersberg geborgen

Die beiden Deutschen wollten über den Dopplersteig absteigen.

Am Samstagnachmittag fuhren zwei Wanderer im Alter von 23 und 34 Jahren mit der Seilbahn von St. Leonhard auf den Untersberg. Die beiden Berliner hatten laut Polizeibericht geplant, über den Dopplersteig abzusteigen. Schon im oberen Bereich verloren die Wanderer jedoch den Weg in Richtung Tal und gerieten in das große Brunntal, an der Nordseite des Untersbergs. Im stets steileren und abschüssigeren Gelände kamen sie in einer Felsnische nicht mehr weiter. Aufgrund des ausgesetzten Geländes war ihnen weder ein Abstieg, noch ein Aufstieg möglich. Der 34-Jährige setzte schließlich gegen 19.10 Uhr einen Notruf ab. Die Bergrettung forderte wegen der ausgesetzten Lage und zunehmender Dunkelheit die Flugeinsatzstelle der Polizei für eine Seilbergung an. Gegen 20.30 Uhr startete der Polizeihubschrauber vom Flughafen Salzburg in Richtung des angegebenen Bereichs. Aufgrund des extrem steilen Geländes wurde eine Bergung mit einem Tau und Bergegurten durchgeführt. Da eine Zwischenlandung am Zeppezauerhaus aufgrund der fortgeschrittenen Dämmerung nicht mehr möglich war, entschied die Hubschrauberbesatzung, die Personen direkt am Flughafen Salzburg abzusetzen. Die Einsatzkosten werden den beiden Berlinern in Rechnung gestellt.

Quelle: SN