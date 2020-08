Wanderer mussten mit Hubschrauber geborgen werden

Die beiden Männer aus Deutschland hatten sich beim Abstieg verirrt und konnten weder vor noch zurück. Der Polizeihubschrauber Libelle musste ausrücken. Die Einsatzkosten werden die Wanderer tragen müssen.

Zwei Wanderer (23 und 34 Jahre) aus Deutschland fuhren nach eigenen Angaben am Nachmittag des 15. August 2020 mit der Seilbahn von St. Leonhard auf den Untersberg. Zu diesem Zeitpunkt stand für die beiden fest, dass sie zu Fuß über den Dopplersteig absteigen wollten. Doch schon im oberen Bereich gerieten die beiden vom Weg ab und gelangten in das große Brunntal an der Nordseite des Untersbergs. Das Gelände wurde zunehmend steiler und abschüssiger, letztlich gab es für die Wanderer in einer Felsnische kein Weiterkommen mehr. Aufgrund des Geländes war ihnen weder ein Abstieg noch ein neuerlicher Aufstieg möglich.

Der 34-Jährige setzte schließlich gegen 19.10 Uhr einen Notruf ab. Die Bergrettung forderte aufgrund der ausgesetzten Lage und der einsetzenden Dunkelheit die Flugeinsatzstelle der Polizei für eine Seilbergung an. Gegen 20.30 Uhr startete der Polizeihubschrauber Libelle vom Flughafen Salzburg in Richtung des angegebenen Suchbereiches. Wenige Minuten später konnten die beiden Wanderer am Untersberg, auf einer Höhe von ungefähr 1400 Metern in einer Felsnische hockend, gesichtet werden. Aufgrund des extrem steilen Geländes wurde eine Bergung mit einem Tau und Bergegurten vorbereitet. Nach einer Zwischenlandung am Zeppezauerhaus erfolgte die Bergung. Da eine neuerliche Zwischenlandung am Zeppezauerhaus aufgrund der fortgeschrittenen Dämmerung nicht mehr möglich war, entschied die Hubschrauberbesatzung, die Personen direkt am Flughafen Salzburg, im Bereich der Flugeinsatzstelle abzusetzen. Kurz nach 21 Uhr konnten die beiden Wanderer unverletzt am Flughafen Salzburg abgesetzt werden. Die Einsatzkosten werden den beiden Berlinern in Rechnung gestellt.

Quelle: SN