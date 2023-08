Wanderer nach Kuh-Attacke im Bluntautal in Golling schwer verletzt

Ein Salzburger erlitt bei einer Kuh-Attacke im Bluntautal ein Schädel-Hirn-Trauma. Eine Zeugin des Vorfalls war plötzlich verschwunden. Sie solle sich umgehend bei der Polizei melden.

Eigentlich wollte Erwin L. mit seiner Familie und seinen Freunden aus den Niederlanden, die gerade ihren Urlaub in Salzburg verbringen, einen gemütlichen Spaziergang durch das Bluntautal in Golling machen.

Doch der gemütliche Ausflug nahm am Sonntag (20. August, 17 Uhr) ein abruptes Ende. Einige Kühe waren auf dem Wanderweg unterwegs und sollen plötzlich den Salzburger attackiert haben. Der Sturz hatte schwerwiegende Folgen. Der Mann wurde ins Krankenhaus Hallein eingeliefert. Dort wurde ein Schädel-Hirn-Trauma festgestellt. Der Salzburger musste daraufhin einen Tag auf der Intensivstation verbringen, ehe er zu seiner Familie zurückkehren konnte.

"Die Kühe wurden plötzlich ganz unruhig"

Seine Stieftochter hatte bei diesem Vorfall etwas Abstand zu ihrem Stiefvater. "Wir haben schon gemerkt, dass die Kühe etwas unruhig sind, dann ist alles ganz schnell gegangen", erklärt sie. Sofort wurde die Rettung gerufen. "Es war alles sehr hektisch. Wir standen alle unter Schock", sagt die Stieftochter.

Die Zeugin war verschwunden

Das Opfer kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern: "Mir fehlen rund 90 Minuten im Gedächtnis. Ich kann mich weder an den Hergang noch was danach geschah, erinnern." Eine Zeugin habe kurz nach dem Unfall bestätigt, dass der Mann von einer Kuh gestoßen worden sei und auf daraufhin mit dem Kopf auf dem Boden aufgeprallt sei. Laut der Stieftochter war auch ein Polizist zur Stelle, der allerdings keine Daten aufgenommen habe. Die Zeugin solle sich umgehend bei der Polizei melden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Zudem hat die Polizei weitere Ermittlungen aufgenommen. "Wir müssen schauen, wie sich das Ganze zugetragen hat und welcher Polizist dort war. Erst dann können wir mehr zu diesem Fall sagen", erklärt Polizeisprecher Hans Wolfgruber.

Es wird in diesem Fall allerdings sehr schwierig, den Besitzer der Kuh ausfindig zu machen. Denn es sind laut Nikolaus Malter, Obmann der Weidegenossenschaft, 52 Bauern Teil der Genossenschaft, die ihre Kühe dort weiden lassen.