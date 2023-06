Wanderer rutschte auf Schneefeld in Lofer aus: Vorsicht bei Frühjahrstouren

Mann blieb unverletzt, traute sich aber den Abstieg nicht mehr zu. Alpenverein rät bei Altschneefeldern zu besonderer Vorsicht. Das Absturzrisiko auf den hartgefrorenen und oftmals steilen Schneeflächen sei hoch.

Drei Deutsche im Alter von 27 und 28 Jahren brachen am Samstag in den Mittagsstunden in Lofer zu einer Zweitageswanderung auf. Sie wollten am ersten Tag den markierten Steig über die Mayrbergscharte zur alten Traunsteinerhütte gehen und dort übernachten. Unterhalb der felsigen und steilen Mayrbergscharte, auf einer Höhe von rund 1900 Metern, rutschte einer der Männer bei der Querung eines steilen Schneefeldes aus. Nach etwa 15 bis 20 Meter kam er unverletzt zum Stillstand. Die Männer kehrten daraufhin um. Beim Abstieg hätten sie wieder mehrere Schneefelder passieren müssen, wobei der zuvor Gestürzte sich den Abstieg nicht mehr zutraute und die Polizei verständigte. Alle drei Männer wurden von der Flugpolizei mittels Seil unverletzt ins Tal geflogen.

Alpenverein ruft bei Frühjahrstouren zur Vorsicht auf

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) betont, dass Altschneefelder tückisch seien und sich bis in den Juli hinein halten könnten. "Unbedarft mit ein paar wackeligen Schritten das Schneefeld überqueren und weiter geht's - diese Herangehensweise führt nicht selten zu schweren Unfällen wie am Kitzbüheler Horn", warnt Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein, in einer Aussendung.

Wer über einen 35 Grad steilen Firnhang abrutsche erreiche bereits nach wenigen Metern Geschwindigkeiten, die nicht mehr kontrolliert werden könnten. Auch ein weniger steiler Hang genüge bereits für kritische Situationen. "Die Altschneefelder sind oft hart gefroren. Einmal ins Rutschen geraten, kann man auf den eisigen Flächen kaum mehr bremsen. Selbst dann, wenn sie auf den ersten Blick gar nicht so steil wirken", erklärt Larcher. Er rät auch dazu, eine Tour gegebenenfalls abzubrechen, wenn ein Wanderweg ein steiles Altschneefeld quere. Bei pickelharter Schneeoberfläche, großer Steilheit oder dem Fehlen einer ausgetretenen Spur sollten die Alarmglocken bereits läuten, teilte der ÖAV mit.

Aufrechte Körperhaltung und "Schneeketten" für die Schuhe

Werde die Wanderung aber fortgesetzt und sei keine Umgehung möglich, sollte Folgendes beachtet werden: "Damit man beim Überqueren eines Schneefeldes tatsächlich Schritte setzen kann, sollten mindestens die obersten zehn Zentimeter der Schneedecke aufgeweicht sein", empfiehlt Bergsportexperte Larcher und fügt hinzu: "Gute Bergschuhe sind hierbei ein absolutes Muss."

Zudem sollte man eine aufrechte Körperhaltung einnehmen, mit leicht nach innen gebeugten Hüften und dem Körperschwerpunkt über dem talseitigen Schuh. Wanderstöcke unterstützten laut ÖAV dabei, das Gleichgewicht zu bewahren, ein Abrutschten könnten diese aber nicht verhindern. Aus diesem Grund empfiehlt Michael Larcher sogenannte Snowspikes: "Diese können wie Schneeketten über jeden Wanderschuh gezogen werden. Sie sind ideal für ein sicheres Überqueren von Schneefeldern. Spikes sind leicht und können problemlos auf Bergtouren mitgenommen werden."

Bei Sturz in Liegestützposition drehen

Wer ein Schneefeld queren muss, sollte vollständig bekleidet sein und auch Handschuhe tragen. Wer ausrutscht, sollte sofort versuchen, den Sturz mit allen Mitteln zu stoppen. Michael Larcher dazu: "Wenn man ausrutscht, ist es wichtig, sich sofort auf den Bauch zu drehen und in der Liegestützposition mit Armen und Beinen zu bremsen." Diese Maßnahme könne Leben retten, bevor die Geschwindigkeit weiter zunimmt und unkontrollierbar wird.

Der ÖAV rät auch zu einer sorgsamen Tourenplanung. Wanderer sollten sich einen tagesaktuellen Überblick über die Schneeverhältnisse auf der geplanten Tour verschaffen, dafür seien auch lokale Webcams und spezialisierte Tourenplanungs-Apps (www.alpenvereinaktiv.com) ratsam.