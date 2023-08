Wanderer stürzte in Bayern 150 Meter tief in den Tod

Ein 34-jähriger Wanderer folgte für den Abstieg am Hohen Laafeld in den Berchtesgadener Alpen vermutlich einem nicht existierenden Pfad einer Handy-App-Karte und stürzte dabei in den Tod.

Ein 34-jähriger Bergsteiger verlor vermutlich Samstagabend beim Abstieg sein Leben. Am Sonntagvormittag wurde der Mann aus Siegen (Nordrhein-Westfalen) durch den Wirt der Gotzenalm als vermisst gemeldet. Nur wenig später wurde der leblose Körper entdeckt.

Am Samstag checkte der Mann ein und brach anschließend noch zu einer Wanderung Richtung Hohes Laafeld auf. Als dem Wirten am Sonntag das unbenutzte Bett auffiel, wurde die Polizei informiert. Gegen 12.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte unterhalb des Gipfels Gegenstände in einer steilen Wiese ausmachen. Ein Polizeihubschrauber entdeckte den leblosen Körper des Mannes in 1880 Höhenmeter.

Der 34-Jährige, der nach derzeitigem Ermittlungsstand alleine unterwegs war, nahm vermutlich nach erreichen des Gipfels für den Abstieg einen anderen Weg. Es wird angenommen, dass der Mann einem Steig folgte, der in einer Handy-App-Karte eingezeichnete war, so aber nicht existiert. Dabei dürfte der Bergsteiger in dem gefährlichen Gelände ausgerutscht und mindestens 150 Meter über die Felsen abgestürzt sein. Dabei zog sich der Mann tödliche Kopfverletzungen zu.