Wanderer stürzte am Untersberg rund 20 Meter ab

Am Donnerstagnachmittag ging ein 73-jähriger Flachgauer über den Dopplersteig auf den Untersberg. Anschließend stieg der Mann wegen der Sperre des Reitsteigs erneut über den Dopplersteig wieder ab in Richtung Tal. Als der 73-Jährige den Wandbereich bzw. die dortige Steinstiege passiert hatte und auf dem Weg in Richtung "Bründl" war, stürzte er aus bislang unbekannter Ursache etwa 20 Meter ab.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der 73-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.