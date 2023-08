Wanderer verirrte sich und musste von Polizeihubschrauber abgeholt werden

Einsatzkräfte konnten 58-Jährigen im hochalpinen Gelände finden. Die Kosten werden dem Urlauber in Rechnung gestellt.

Ein 58-jähriger Wanderer verließ am Mittwochvormittag in Bad Gastein den beschilderten Alpinsteig vom Reedsee auf die Palfnerscharte und verirrte sich dort im hochalpinen Gelände. Um 13.10 Uhr setzte er einen Notruf ab. Er gab an, sich verirrt zu haben. In Koordination mit der Alpinpolizei und der Bergrettung konnte ein Polizeihubschrauber nach einem Suchflug den Wanderer im Bereich der Lainkarscharte auf rund 2300 Meter Seehöhe auffinden und unverletzt ins Tal fliegen. aut Polizei werden die Gesamtkosten des Rettungseinsatzes dem Urlauber in Rechnung gestellt.