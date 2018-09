Beim Versuch, zwei Wanderern auszuweichen, stieß ein 31-jähriger deutscher Mountainbiker am Montag Vormittag auf einem Forstweg am Asitz mit ihnen zusammen. Dabei waren die Schweizerin und ihr Gatte eigens ins Gras ausgewichen.

Die 59-Jährige erlitt beim Zusammenprall schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Tauernklinik Zell am See gebracht werden. Der Mountainbiker blieb unverletzt.

Quelle: SN