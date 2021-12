"Wann passiert hier endlich etwas?"

Peter Lumpi kritisiert die Stadtpolitik wegen Stillstand beim alten Seehaus. Der Bürgermeister klärt auf.

Das prominent gelegene Gebäude an der Esplanade des Zeller Sees gehört der Stadtgemeinde. Früher gab es einen Pachtvertrag mit der Familie Graßl-Kern. Es beherbergte eine Bootsvermietung und wurde von der Allgemeinheit "Kernhaus" genannt.

Mittlerweile steht das Gebäude schon lange leer und verkommt. Der Unternehmer und "Ur-Zeller" Peter Lumpi findet dafür harsche Worte: "In anderen Seeregionen sind die Uferbereiche und Esplanaden so schön gestaltet worden. Bei uns passiert gar nichts. Weder bei diesem Haus noch sonst an der Esplanade. ...