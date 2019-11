Wann passiert hier endlich etwas?

Diskutiert wird seit Jahren, gefährlich ist es bei der Biberg-Kreuzung nach wie vor. Betroffene sehen die Situation "dramatisch", Land und Stadtgemeinde feilen an der Entschärfung.

Wer vom Biberg kommend in Richtung Saalfelden abbiegen muss, weiß um die Gefahr. Die Sicht reicht nicht weit, Pkw und Schwerfahrzeuge tauchen auf Höhe des Gasthofs plötzlich auf. Von Haid kommend, ist die Sicht gut, durch den vielen Verkehr auf der B 311 kann das Ausfahren aber zur Geduldsprobe werden.

Seit Jahren wird die Biberg-Kreuzung bei der Saalfeldener Bürgerversammlung ins Spiel gebracht, immer wieder standen Betroffene auf und forderten Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. So auch dieses Mal. Eine Dame meinte: "Ich bin Mutter einer Tochter und sehe jeden Tag: Da stehen viele Kinder an der Bushaltestelle. Es wäre schon gut, wenn sehr zeitnah eine gute Lösung kommen würde."

Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) sagt, er hätte "lieber gestern als morgen" eine Entschärfung. "Leider sind wir noch nicht den Schritt weiter, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist eine der gefährlichsten Kreuzungen von Saalfelden. Ein Projekt gibt es, das aber schwer realisierbar ist, weil die Kosten extrem hoch sind. Die große Lösung mit einem Weißwurst-Kreisverkehr (der in seiner länglichen Form auch die Kreuzung beim Autohaus Hotter miteinbeziehen würde; Anm.) bedeutet entsprechenden Grundverbrauch." Es würden Gespräche mit Eigentümern geführt, um möglicherweise zumindest Teilgrundstücke für eine sicherere Verkehrslösung zu erwerben.

Fabian Scharler, Mitarbeiter im Büro von ÖVP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, sagt, dass man sich "absolut der Gefährlichkeit bewusst" sei, grundsätzlich verschiedene Varianten in Erwägung ziehen könne. "Wir warten auf eine Meldung der Stadtgemeinde, wie es mit der Grundverfügbarkeit ausschaut, dann können wir die nächsten Schritte abstimmen. Die Verkehrsdaten zeigen, dass ein Weißwurst-Kreisverkehr die beste Variante wäre." Rohrmoser sieht einen herkömmlichen Kreisel als "kleinere, leistbare Lösung" realistischer. Das Resultat der Bemühungen seitens der Stadtgemeinde solle noch heuer dem Land vermittelt werden.

Heinz Fürstauer, der direkt neben der Kreuzung ein Geschäft betreibt, denkt schon einen Schritt weiter: "Ist mit einer kleineren Lösung dann ein 50er vorgesehen? Ein 80er - wie aktuell im Kreuzungsbereich - heißt ja für die meisten 95 bis 100 km/h. Ich bin jeden Tag dort und es ist wirklich dramatisch. Eine niedrigere Geschwindigkeitsbegrenzung wäre eine riesige Hilfe."

Mobilitätsstadtrat Ferdinand Salzmann (Grüne) würde sich in einem ersten Schritt wünschen, die von Zell kommenden Autofahrer einzubremsen: "Vom Kehlbacher Bühel hinab gilt noch ein 100er. Leider hat es in der Gemeindevertretung bis jetzt noch keine Mehrheit gegeben, dass wir an die BH herantreten und sagen, da gehört ein 80er her."