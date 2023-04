Wann sind Sie das letzte Mal Ihren Mann gestanden?

Was kommt uns als Erstes in den Sinn, wenn wir an feminin und maskulin denken? Auch wenn die Antworten vielfältig sind, verbinden die meisten letzteres nicht mit Verletzlichkeit. Vielmehr ist sie in den Köpfen vieler das Pendant des "starken Mannes". Ein Macher soll man(n) ja sein. Mit Gefühlen darf man(n) sich ja nicht angreifbar machen. Erst dann sei man(n) ja attraktiv. Erst dann… dann ist man(n) wirklich Mann. Doch woher kommt diese Denke?



Der Gedanke ist so alt wie die Menschheit selbst. Dass Mann und Frau heute gesellschaftlich und strukturell gleichgestellt sind, haben wir dem unermüdlichen Einsatz unzähliger Frauen zu verdanken. Auch österreichische Persönlichkeiten wie Adelheid Popp oder Johanna Dohnal sind ein Sinnbild dafür, wie absurd die Schubladisierung von männlich und weiblich ist. Trotzdem bekommen wir Floskeln wie "Sei ein Mann" oder "Frauen sind so" bis heute mit auf unseren Weg. Bis heute ziehen Eltern ihre Kinder nach diesem Schema auf.

Die Angst, Verletzlichkeit zu zeigen, trifft grundsätzlich jeden. Sowohl Mann als auch Frau. Aber: Ein Mann ist man nach der Vorstellung nun mal, wenn man sich nicht verletzlich zeigt. Und als Frau soll man sich ja daran halten. Ein Mann, der seine Gefühle ansprechen kann, ist für diese Frauen ein "Softie". Und so dreht sich der Teufelskreis immer weiter.



Und so erziehen wir bis heute Generationen mit Männern voller Schutzschilde. Männern, denen das Empfinden von Gefühlen abgesprochen wird. Männern, die ihre mentalen Probleme verstecken müssen. Männern, die Angst vor Verletzlichkeit haben - der wahren Stärke eines Menschen. Denn nur wenn ich mich traue, all meine Schutzschilde abzulegen und meine Themen anzunehmen, sprechen wir von wahrer Stärke. Denn erst dann ist man(n) authentisch. Denn erst dann ist man(n) attraktiv. Und erst dann ist Mann ein Mann. Und ein Mensch.

Wenn Sie also (geschlechtsunabhängig) Ihren Mann stehen wollen, haben Sie Mut zur Verletzlichkeit. Denn es braucht Leben mit Echtheit statt Kämpfe mit Schutzschild.