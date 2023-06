Wappen verbindet Elixhausen mit Kloster

Vor 50 Jahren erhielt die Gemeinde Elixhausen ihr Wappen, das auch eine Äbtissin zeigt.

Das Wappen der Gemeinde Elixhausen zeigt einen gold-schwarz geteilten Schild, oben eine schwarz gekleidete Äbtissin, die in der rechten Hand den Hirtenstab hält, und unter ihr ein Haus mit Walmdach. Damit stellt das Wappen eine enge Beziehung zum Kloster Nonnberg und zum ursprünglichen Ortsnamen her. Elixhausen wird um die erste Jahrtausendwende anlässlich eines Gütertausches zwischen Erzbischof Hartwig und dem Hochstiftsangehörigen Gezo erstmals "Ebidehsunhusa" - Haus der Äbtissin - genannt. Elixhausen befand sich vermutlich bereits im ausgehenden 11. Jahrhundert im Besitz der Benediktinerinnenabtei Nonnberg. Seit dem 14. Jahrhundert befand sich dort der Sitz des Nonnbergischen Amtes Elixhausen.

Landeshauptmann Hans Lechner verlieh 1973 das Wappen

Die Verleihung des Gemeindewappens erfolgte am 15. Juni 1973 durch den damaligen Salzburger Landeshauptmann Hans Lechner. An die jahrhundertelang bestehende und durch das Wappen heute noch andauernde Beziehung der Gemeinde Elixhausen mit Stift Nonnberg erinnerten Bürgermeister Michael Prantner und Landtagsabgeordneter Josef Schöchl mit einem Besuch bei Äbtissin M. Veronika Kronlachner OSB am Nonnberg.