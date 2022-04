War es das mit Gaißau-Hintersee?

Die Eigentümerfamilie will die Lifte abbauen. Geschäfsführer Bernhard Eibl glaubt nicht, dass sich noch Käufer fänden. Die Genehmigungen für einen eventuellen Abriss der Anlagen dauern allerdings noch bis mindestens Ende April.

Am Karfreitag schockten die Eigentümer des Skigebiets Gaißau-Hintersee die Region mit einem Rundumschlag: In einem Schreiben an Grundeigentümer, Gemeinde und Tourismusverbände, das schnell die Runde machte, bemängelten sie strukturelle Mängel und ineffiziente Betriebsabläufe, Widerstand der eigenen Mitarbeiter sowie zu wenig Unterstützung durch Tourismusverbände und -betriebe. "Der Rückbauauftrag wurde bereits vergeben und die Abbruchansuchen für die kompletten Liftanlagen bereits vor zwei Wochen gestellt", heißt es abschließend. Als wollte er seinem Vorhaben Nachdruck verleihen, ließ Geschäftsführer Bernhard Eibl, der auch ein Abbruchunternehmen ...