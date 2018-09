War "Stille Nacht" eine Schicksalsfrage?

Autorin Andrea Sobieszek über ihr Theaterstück "F. X. Gruber - Dem Schicksal zum Trotz", mit dem das Halleiner EL-Theater im kommenden Dezember das Jubiläum "200 Jahre Stille Nacht" würdigt.

Schon seit mehr als zehn Jahren hat Andrea Sobieszek das Konzept für ein Stille-Nacht-Theaterstück wortwörtlich in der Schublade liegen. "Mir kam damals bei einem Besuch des Stille-Nacht-Museums die Idee, ein Stück über Gruber und Mohr zu schreiben, ich entwarf ein Konzept und einige Szenen, im stressigen Schullalltag geriet es aber wieder in Vergessenheit." Vielleicht war es also Schicksal, dass der AHS-Lehrerin aus Oberalm das Stück erst wieder in den Sinn kam, als sie mit dem Pensionsantritt im Herbst 2016 Zeit und Muße hatte, sich darin zu vertiefen, mit den umfangreichen Materialien der Stille-Nacht-Gesellschaft und eigenen Recherchen in diversen Archiven.

Auffallende Parallelen im Lebensweg von Gruber und Mohr

Herausgekommen ist nun das Stück "F. X. Gruber - Dem Schicksal zum Trotz", in dem eben das Schicksal ein wichtiges Thema darstellt. Einerseits folgt es dem Lebensweg von Gruber und Mohr in einer von Krieg, Not und Elend geprägten Zeit bis zu ihrem Treffen in Oberndorf beziehungsweise Arnsdorf. "Es gibt da Parallelen", sagt Sobieszek. "Beide waren blitzgescheite Buben aus ärmlichen Verhältnissen, hochmusikalisch, sehr zielstrebig, mit dem Willen aufzusteigen, so ist mir das erschienen. Und sie hatten beide einen Förderer, eine Vaterfigur, die ihr Talent erkannt und ihnen geholfen hat." Bei Mohr war es der Salzburger Domvikar Johann N. Hiernle, der ihm den Besuch des Gymnasiums und das Theologiestudium ermöglichte - bei Gruber sein Lehrer Andreas Peterlechner, der ihm half, seinen Weg als Lehrer und Musiker einzuschlagen.

Wie entsteht Schicksal?

"Ich wollte nicht nur ihren Lebenslauf nacherzählen, das gibt's schon x-fach. Ich wollte einen neuen Aspekt reinbringen", sagt Sobieszek. "Ich habe mir gedacht, wie haben die ihren Lebensweg gemacht, aus ärmlichsten Verhältnissen heraus, wie ist das zugegangen? Da sind mir als Geschichtelehrerin die Schicksalsgöttinnen eingefallen, die es schon bei den Griechen, Römern und Germanen gab, nämlich die Moiren, die Parzen und die Nornen. Ich wollte die Frage aufwerfen, was Schicksal ausmacht, wie das Schicksal entsteht. Letztlich war das Lied ja auch nur ein Zufallsprodukt der Freundschaft der beiden Männer." So stellt das Stück mit den Figuren der Schicksalsgöttinnen und anhand des Beispiels "Stille Nacht" auch die größere, durchaus aktuelle und weitreichende Frage "Wie entsteht Schicksal?"

Für die Autorin wahrscheinlich ein wortwortlich "einmaliges" Stück

"Für mich ist es so eine Freude und Ehre, dass ich zu diesem Jubiläum beitragen kann. Ich habe vorher noch nie ein Theaterstück geschrieben und werde auch nachher wahrscheinlich keines mehr schreiben, für mich ist das etwas Einmaliges, eine kleine persönliche Würdigung dieser beiden Männer, die so bescheiden waren. Die würden sich wundern, dass das jetzt so ein Welterfolg geworden ist, die haben dem Lied gar nicht so eine große Bedeutung beigemessen, das war halt ein Zufallsprodukt."

20.000 Euro Förderung vom Land Salzburg

Einen ersten Erfolg feierte das Stück schon vor der Premiere: Es wurde bei einer Ausschreibung des Landes unter 112 Projekten als einer der vier Siegerprojekte ausgewählt und wird mit 20.000 Euro gefördert. Umsetzen wird das Stück das EL-Theater mit Schauspielern aus der Region unter der Regie von Christa Hassfurther und Manuela Widmer, mit eigenen Kompositionen und Arrangements von Jakob Gruchmann und Gerhard Hafner.

"Es ist als partizipatives Community-Projekt angelegt. Wir kooperieren mit unterschiedlichen kulturellen Einrichtungen und vernetzen Menschen verschiedener Alters- und Berufsgruppen aus der Region", erklärt Theaterleiterin Alexandra Schwaiger. "In Schülervorstellungen wollen wir Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich mit Zeit und Leben der Protagonisten auseinanderzusetzen."

Das Stück feiert am 6. Dezember in der Alten Schmiede in Hallein Premiere und wird in der Folge noch sechs Mal aufgeführt (7.12. (19.30 Uhr)/8.12. (16/19.30)/9.12. (11/16) /10.12. (10)).