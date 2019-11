Warnstufe orange bleibt für Salzburgs Süden aufrecht

Die Nacht auf Sonntag ist für die Einsatzkräfte ruhig verlaufen, aber seit der Früh geht es wieder rund.

Nur wenige Einsätze meldet die Landesfeuerwehrzentrale für die Nacht auf Sonntag. "Aber das hat sich jetzt geändert", sagte ein Sprecher Sonntag in der Früh. Der starke Regen mache vor allem in Maria Alm und Saalfelden und von Zell am See bis Taxenbach Probleme. Wir haben an einigen Stellen Hochwasser, unter anderem tritt die Urslau über die Ufer. "Es geht rund. Der Boden ist durch die starken Niederschläge in den vergangenen Tagen aufgeweicht und kann nichts mehr aufnehmen."

Hauptgrund für die Überschwemmungen dürfte sein, dass am Samstag massenhaft Schnee abgeschmolzen ist und die Schneefallgrenze angestiegen ist.

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hält ihre Wetterwarnung für den Süden Salzburgs auch am Sonntag aufrecht: Für den Pongau und Pinzgau gilt weiterhin die Warnstufe orange. Für den ganzen Tag werden starke Niederschläge vor allem wieder in den Regionen von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm erwartet. Damit sind die südlichen Salzburger Bezirke hauptbetroffen. Die Niederschlagsmengen liegen hier zwischen 50 und 130 Millimeter. Die Schneefallgrenze soll im Lauf des Sonntags auf über 1600 Meter ansteigen. Mit einer Beruhigung der Wetterlage rechnen die Meteorologen am Sonntagabend.

Montag, Dienstag und weitere Entwicklung

Für Montag prognostizieren die Meteorologen sogar ein wenig Sonne im Süden Österreichs. Am Dienstag muss man aber wieder verbreitet mit Regen und Schneefall rechnen, mit dem Schwerpunkt erneut im Gebiet von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm. Die Niederschlagsmengen sollten aber etwas geringer sein als an den Vortagen.

Entspannung ist am Mittwoch in Sicht: Er dürfte trockenes und zeitweise sonniges Wetter bringen.

Quelle: SN