Warnung vor dem Zurückdrängen der Alm- und Weidewirtschaft

Die Landwirtschaftskammer sieht die Alm- und Weidewirtschaft zunehmend bedroht. Vor allem das Verschwinden der Almen hätte gravierende Folgen für die Biodiversität.

Obwohl nur wenige Autominuten von der Stadt Salzburg entfernt, ist der Elsbethener Ortsteil Höhenwald mit seinen landwirtschaftlichen Betrieben eine kleine Welt für sich. Die idyllische Landschaft ist aber auch Ergebnis harter Arbeit, wie jener von Landwirt Robert Brunnauer, der mit seiner Frau Susanne einen Bio-Heumilchbetrieb im Nebenerwerb bewirtschaftet.

"Wir haben zwölf Milchkühe, sechs Stück Nachzucht und einen Ochsen, dazu 180 Gänse, Masthühner und zwei Mastschweine für den Eigenbedarf", zählt Brunnauer auf, der im Hauptberuf mit eigener Firma als Holzfäller arbeitet und dabei von Sohn Andreas unterstützt wird. Zu 15 Hektar mehrmähdigen Wiesen kommen fast acht Hektar einmähdige, deren Heu für die Einstreu verwendet wird. "Wir betreiben normale Weidewirtschaft und das sehr extensiv, da haben wir mit den Bio-Auflagen kein Problem", so Brunnauer.

Seinen Hof, der seit über 100 Jahren in Familienbesitz ist, hat sich die Landwirtschaftskammer (LK) ausgesucht, um in einem Pressegespräch die Bedeutung der Tierhaltung und Weidewirtschaft für die Artenvielfalt und die heimische Kulturlandschaft zu unterstreichen.



157.000 Hektar Dauergrünland im Land Salzburg

"Wir haben in Salzburg 157.000 Hektar Dauergrünland, das von den Bäuerinnen und Bauern mit ihren rund 160.000 Rindern, 34.000 Schafen und 9000 Ziegen nachhaltig bewirtschaftet wird", so Salzburgs LK-Präsident Rupert Quehenberger. Diese Grünlandfläche entspricht etwa der Gesamtfläche des Flachgaus und des Tennengaus zusammen. Seit dem Vorjahr hätten die Salzburger Landwirte ihre Biodiversitätsflächen von 2200 auf 7500 Hektar verdreifacht, hebt Quehenberger hervor. "Nur durch Mahd oder Beweidung können wir unsere einzigartige Kulturlandschaft erhalten. Aus dem Gras werden über die Tierhaltung hochwertige Lebensmittel erzeugt. Vor allem die Almen bieten zudem eine ungeheure Artenvielfalt", ergänzt der Präsident der LK Österreich, Josef Moosbrugger. Diese "Biodiversitätshotspots" seien aber zunehmend in Gefahr. "Die Rinderbestände nehmen ab, dabei wächst durch den Klimawandel auf den Almen mehr Gras. Dann kommt noch die Diskussion um den Wolf hinzu mit vielen realitätsfernen Einstellungen und Vorschlägen. Auch der Arbeitskräftemangel spielt eine Rolle. Da fragen sich viele Bauern, warum soll ich mir das noch antun", so Moosbrugger. Dabei hätte eine Außer-Nutzung-Stellung von Almen verheerende Folgen. Eine Schweizer Studie würde zeigen, dass die Artenvielfalt rasch um die Hälfte abnimmt, wenn Almen zuwachsen.



Jährlich verschwindet 1 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche

Auch Rupert Quehenberger warnt vor dem Verschwinden der Alm- und Weidewirtschaft: "Schon jetzt verschwindet pro Jahr rund ein Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Noch ist die Zahl der gealpten Tiere relativ konstant, sinkt aber auch jährlich um 1 Prozent. Dem müssen wir gegensteuern, damit die Almen wieder mit mehr Vieh bestückt werden. Dazu braucht es Personal und die nötige Infrastruktur." Die Landwirtschaftskammer habe dazu eine eigene Plattform, eine Art Partnerbörse, gegründet, die Betriebe mit Vieh und Betriebe mit Almflächen zusammenbringt. Quehenberger: "Wenn der Almbetrieb einmal eingestellt ist, lässt er sich schwer wieder reaktivieren." Wenn Almen verwildern, würde das unter anderem die Entstehung von Lawinen begünstigen. Bewirtschaftete Flächen würden auch mehr Wasser speichern, seien stärker durchwurzelt und schützten Siedlungen besser vor extremen Wetterereignissen. In Salzburg umfassen die Almfutterflächen rund 65.000 Hektar, das sind 41 Prozent der gesamten Nutzfläche des Bundeslandes.