Wartenfelser Kulturforum 2.0 in Thalgau formiert sich neu

Das Kulturkraftwerk oh456 in Thalgau.

Für die Programmgestaltung war bislang der Paltinger Architekt Tom Burger verantwortlich. "Durch seine Wohnzimmerkonzerte und seine Tätigkeit im Jazzit in Salzburg hatte er die richtigen Kontakte. Er musste aber leider aus persönlichen Gründen kürzertreten", sagt Obracay.

Der gemeinnützige Verein wurde 2017 als Nachfolger des Wartenfelser Kulturforums (WAKUUM) gegründet, nachdem sich das frühere Team um Langzeit-Obmann Karl Oberascher zurückgezogen hatte. Seit damals ist das von SPS errichtete Kulturkraftwerk oh456 in der Riedlstraße 8 Heimstätte des Vereins.

Von Burgers starkem Fokus auf den Jazz will das Kulturforum künftig etwas abrücken. "Wir werden weiterhin jungen, aufstrebenden Musikern eine Bühne bieten, sind aber auch offen für Kabarett oder Kammertheater. Wir wollen künftig mehrere Anker haben", so Obracay, der in einem der oberen Stockwerke des Kulturkraftwerks wohnt.