Wartungsarbeiten: AYA-Bad für zwei Wochen geschlossen

Im AYA-Hallenbad an der Alpenstraße starten am Montag, 19. August, die jährlich notwendigen Wartungsarbeiten.

Das Bad ist daher für zwei Wochen bis einschließlich Sonntag, 1. September, geschlossen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg. Vor Schulbeginn werden die Wasseraufbereitungsanlage, Lüftungsanlage, Heizung sowie Beleuchtung kontrolliert, die Becken und die gesamte Anlage generalgereinigt. Ab Montag, 2. September, ist das AYA-Hallenbad wieder an sieben Tagen in der Woche geöffnet.

Öffnungszeiten Hallenbad:

Mo bis Fr 7 - 21 Uhr

Sa 10 - 20 Uhr

So 10 - 19 Uhr

Die städtische Freibadesaison geht langsam zu Ende. Das "Lepi" und das "Volksi" schließen mit Ferienende. Letzter Badetag ist hier am Sonntag, 8. September. Das AYA-Freibad bleibt bis auf Weiteres - wetterabhängig - geöffnet.

Quelle: SN