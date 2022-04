Warum der Prozess gegen einen erst 15-jährigen Gewalttäter platzte

Bettina Maxones-Kurkowski, die Vorsitzende Richterin, saß am Freitag um 9 Uhr am Landesgericht im Verhandlungssaal, ebenso wie auch Staatsanwalt Leon-Atris Karisch und Verteidiger RA Hellmut Prankl. Allein: Sowohl die für die Durchführung des gegenständlichen Strafprozesses notwendigen zwei Schöffen bzw. Laienrichter als auch der erst 15-jährige Angeklagte selbst fehlten.

Was die erfahrene Richterin sichtlich verärgerte: Sie hatte sowohl die Ladung der Schöffen verfügt als auch die Vorführung des in U-Haft sitzenden Burschen aus der Justizanstalt - offensichtlich hatte die Kanzlei ihre Verfügungen aber nicht entsprechend weitergeleitet. Fazit: Die Verhandlung am Landesgericht platzte, neuer Versuch für einen Prozessstart: 29. April.

Folgt man der Anklage, so handelt es sich beim 15-jährigen Salzburger trotz seines sehr jungen Alters bereits um einen Intensivtäter. Unbeeindruckt von bereits zwei im Vorjahr erfolgten Verurteilungen wegen Gewalt- und Aggressionsdelikten und deswegen auch schon erfahrener Haft soll der Schüler laut jetziger Anklage des Staatsanwalts ab Juli bis Dezember 2021 wieder eine Vielzahl von Straftaten verübt haben. Konkret werden ihm nun ein Dutzend (!) Delikte angelastet, darunter allein vier teils schwere Körperverletzungen gegen andere junge Leute oder auch ein Handtaschenraub. Angeklagt ist er zudem wegen schwerer Sachbeschädigungen, Einbruchsdiebstahls sowie wegen gefährlicher Drohung und zweier Nötigungen.

Zu den inkriminierten Taten des Burschen kam es in der Stadt Salzburg, mehrmals im Bereich Europark. Unter anderem soll der 15-Jährige seinen Opfern, darunter auch ein Mädchen, Faustschläge und Fußtritte versetzt haben. Laut einem Gutachten leidet er an einer "schweren Störung des Sozialverhaltens".