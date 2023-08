Warum ein 24-jähriger Salzburger monatelang ohne festes Ziel Richtung Süden reiste

"So lebt man am intensivsten", sagt Vinzenz Wimmer. Der Schneider aus Schleedorf brach mit seiner mobilen Schneiderei im Kastenwagen einfach Richtung Italien auf.

Vinzenz Wimmer macht gerade Heimaturlaub von seiner Abenteuerreise im Kastenwagen. Den hat er zur mobilen Schneiderei samt Schlaf- und Kochgelegenheit umgebaut. Der Strom, den er benötigt, kommt aus drei Solarzellen. Damit ist er Ende Jänner von seinem Heimatort Schleedorf in Richtung Süden aufgebrochen. Weil der Wagen Sommerreifen drauf hatte, und die Straßen in der Schweiz verschneit waren, lenkte er ihn in Richtung Italien. "Ich bin einfach losgefahren", sagt Vinzenz Wimmer. Er machte zunächst halt bei Freunden von Freunden in der Nähe von Belluno, fuhr dann weiter nach Venedig, wo er sich mit seinem bunten Anzug, Maske, Hut und selbst gemachtem Samtumhang unter die Karnevalstreibenden mischte, und schloss sich wiederum später eine Zeit lang einem Zirkus an, für den er ein riesiges Walkostüm nähte. Er machte keine Pläne, ließ sich einfach treiben. "So lebt man am intensivsten", sagt er. Denn man wisse sowieso nie, was passiere, selbst wenn man Pläne schmiede. "Auch im Alltag glaubt man ja nur zu wissen, wie der nächste Tag ausschaut - aber tatsächlich weiß man es nicht."

Und: Der Ausbruch aus einem gängigen Alltagsmodell stellt für Vinzenz Wimmer eine Mischung aus Vernunft und die Seele baumeln lassen dar. "Ich muss mich nicht in ein überholtes Modell zwängen, am besten schaffe ich ein neues System und ermögliche damit auch anderen, einen neuen, freieren Weg zu gehen", sagt der junge Mann.

"Vinzenz macht nicht auf Halligalli, er nützt die Zeit für seine weitere Entwicklung. Er ist ein Visionär und das, was er tut, ist mutig. Er ist einer, der viel dazulernen will", sagt sein Vater, Schneidermeister Stefan Wimmer, der mit seiner Frau in Schleedorf die familieneigene Trachtenschneiderei führt.

Doch was lernt man beim Reisen? "Man lernt von anderen Menschen, die man trifft und die alle so grundverschieden sind. Manchmal hat man auch Erwartungen, die nicht erfüllt werden, auch das ist sehr lehrreich. Und man lernt von jeder Wirklichkeit, von jeder Weltanschauung", sagt Vinzenz Wimmer. So wie etwa von jenen Menschen, die er in der Po-Ebene beim Zirkus kennengelernt hat. Sie bewegen sich unmotorisiert, ihre Wagen werden von Pferden im Schritttempo von Ort zu Ort gezogen. "Einer fährt mit dem Rad voraus, um Genehmigungen für das Lagern und für Vorstellungen einzuholen", beschreibt Vinzenz Wimmer. Bis Mitte Juni sei er mit dem Tross mitgezogen. "Das war eine sehr inspirierende Zeit." Als sich der Zirkus aus seinem Winterquartier zu den ersten Vorstellungen aufmachte, hatten Unwetter eine Spur der Verwüstung in den angesteuerten Dörfern hinterlassen. "Die Gegend ist geprägt von Monokultur und Pestizideinsätzen. Der Boden dort ist von der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung so verdichtet, dass er kaum Wasser aufnehmen kann", sagt der reisende Schneider. Er habe sich gefragt, wie die Menschen in den leidgeplagten Orten da auf einen Zirkus reagieren würden. "In der Vorstellung ging es noch dazu darum, dass die Gletscher schmelzen und den Leuten das Wasser bis zum Hals steht." Doch die Magie des Zirkus habe die Leute berührt, viele seien richtig dankbar dafür gewesen, dass die Akrobaten zusammen mit ihren Katzen, Hunden, Hühnern, Enten und Tauben die Stimmung aufgehellt hätten.

Die vergangenen Wochen verbrachte Vinzenz Wimmer bei Leuten, die er beim Zirkus kennengelernt hatte. Sie betreiben in der Nähe von Rom ein Permakulturprojekt. Dort habe er bei einem WC-Projekt mitgearbeitet. Ziel dessen sei es, flüssige und feste Ausscheidungen zu trennen, wobei wertvoller Humus gewonnen werden soll. "Das wäre auch bei uns sinnvoller, als Ausscheidungen mit Trinkwasser die Toiletten hinunterzuspülen", meint der Schneider.

Auch Schneiderfertigkeiten setzte er ein: Einen alten Kanister nutzte er als Innenleben für einen selbst gemachten Rucksack. Die Gurte polsterte er mit Lavendel aus und der Stoff - im Frida-Kahlo-Design - stammt aus einem überschwemmten Stofflager aus der Po-Ebene. Dort hatte er beim Aufräumen geholfen. Mit dem Rucksack ist er nun per Zug zum Heimaturlaub angereist. Der Kastenwagen wartet in der Nähe von Rom auf die Rückkehr des Schneiders. Im Herbst soll es weitergehen Richtung Spanien, Portugal und Marokko. "Oder woandershin", sagt Vinzenz Wimmer.