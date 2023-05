Warum ein Leberkässemmel- und Wodka-Dieb jetzt 20 Monate Gefängnis erhielt

Ein 50-jähriger Deutscher wurde am Montag am Landesgericht Salzburg verurteilt.

Vor allem die Masse seiner bisherigen gerichtlichen Verurteilungen ist "schuld" daran, dass ein zuletzt obdachloser und alkoholabhängiger Deutscher (50) am Montag am Landesgericht wegen - auf den ersten Blick - eher geringfügigen Taten 20 Monate unbedingte Haft erhielt: "In Deutschland sind Sie bereits 24 Mal vorbestraft, großteils einschlägig. Und überdies liegt bei Ihnen Strafschärfung wegen Rückfalls vor", hatte Bettina Maxones-Kurkowski, die Vorsitzende Richterin, dem Deutschen beim Prozessauftakt vor zwei Wochen mitgeteilt.

Faktum ist, dass der 50-Jährige, der sich in Salzburg zuletzt auch mit Betteln durchgeschlagen hatte, im März in einem Supermarkt beim Hauptbahnhof erst eine Leberkässemmel stahl. Stunden später ließ er dann im selben Geschäft eine Flasche Wodka mitgehen. Weil er in der Folge aber dem Ladendetektiv, der ihn beim Einstecken der Flasche ertappt hatte, zwei Stöße gegen den Oberkörper gegeben haben soll, lastete der Staatsanwalt dem 50-Jährigen (auch) räuberischen Diebstahl an: Der Angeklagte habe nämlich "Gewalt angewendet, um die weggenommene Flasche zu erhalten". Strafrahmen für räuberischen Diebstahl: bis zu fünf Jahre Haft. Und weil der 50-Jährige Rückfalltäter ist, im konkreten Fall gar bis zu 7,5 Jahre.

Der Angeklagte bestritt jegliche Gewaltanwendung

Dem in Prozess nur zu "einfachem" Diebstahl geständigen Angeklagten (Verfahrenshelfer: RA Maximilian Ladbon) wurde zudem Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen: Nachdem ihn der Ladendetektiv gestellt und in sein Büro geführt hatte, soll sich der 50-Jährige gegen mehrere inzwischen herbeigerufene Polizisten heftig gewehrt und auch "ausgetreten" haben, als ihn diese durchsuchen wollten. Der Deutsche hatte zu Prozessbeginn am 8. Mai jegliche Gewaltanwendung bestritten. Er behauptete, er sei selbst vom Detektiv "brutal geschlagen" worden - was dieser in der Prozessfortsetzung vehement zurückwies: "Der Angeklagte hat mir Stöße gegen die Brust versetzt." Der Deutsche nahm die 20 Monate Haft an; weil der Staatsanwalt keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.