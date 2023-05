Warum einem Leberkässemmel-Dieb in Salzburger Prozess eine längere Gefängnisstrafe droht

Massiv vorbestrafter 50-jähriger Deutscher sitzt in Salzburg vor einem Schöffengericht.

Den Diebstahl einer Leberkässemmel um 2,50 Euro und einer Flasche Wodka um 5,50 Euro gesteht er zu - der 50-jährige zuletzt obdachlose Deutsche, der Montag am Landesgericht vor einem Schöffengericht sitzt. Allerdings wirft ihm der Staatsanwalt nicht "nur" das mit bloß geringer Strafdrohung belegte Delikt des einfachen Diebstahl vor, sondern räuberischen Diebstahl: Laut Anklage hat der alkoholabhängige, zuletzt obdachlose Deutsche im März bei einem Supermarkt am Salzburger Hauptbahnhof nämlich auch einen Ladendetektiv attackiert, der ihn beim bereits zweiten Diebstahl - jenem der Wodka-Flasche - ertappt hatte. "Der Angeklagte versetzte dem Ladendetektiv, der ihn gestellt und in sein Büro mitgenommen hatte, erst einen Stoß mit den Handballen. Dann schlug der Angeklagte dem Detektiv noch gegen die Brust, um sich die weggenommene Wodkaflasche zu erhalten", so der Staatsanwalt.

Vorwürfe: Räuberischer Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt

Darüber hinaus wird dem Deutschen Widerstand gegen die Staatsgewalt angelastet: Er soll sich damals auch gegen die herbeigerufenen Polizisten massiv gewehrt haben, als ihn diese durchsuchen wollten. Demnach habe er Kopfstöße in Richtung der Beamten ausgeführt und, bereits auf dem Boden liegend, auch gegen die Beamten getreten.

Warum dem 50-Jährigen im Fall einer anklagekonformen Verurteilung eine längere Gefängnisstrafe droht, liegt vor allem an der Vielzahl an Vorstrafen, die er in seiner Heimat Deutschland bereits ansammelte. Laut Bettina Maxones-Kurkowski, der Vorsitzenden Richterin, wurde der aktuell in U-Haft sitzende Mann in Deutschland bereits 27 Mal gerichtlich verurteilt, oft auch bereits wegen Diebstählen. Für das Delikt des räuberischen Diebstahls beträgt die Strafdrohung sechs Monate bis fünf Jahre Haft; zudem liegt bei dem 50-Jährigen Strafschärfung wegen Rückfalls vor, was die Strafdrohung in seinem Fall sogar auf bis zu 7,5 Jahre erhöht.

Angeklagter nur zu "Klau" von Semmerl und Schnaps geständig

Im Prozess zeigt sich der Deutsche nur zum einfachen Diebstahl geständig. Vor dem Schöffensenat behauptet er zudem, er selbst sei vom Ladendetektiv "brutalst attackiert" worden: "Der Detektiv hat mich in sein Büro gedrängt und dort auf mich eingeschlagen", so der Angeklagte, der eigenen Angaben nach damals "betteln musste, damit ich etwas zu essen und trinken habe". Dass er sich später gegen die alarmierten Polizisten massiv gewehrt habe, als diese ihn untersuchen wollten, bestreitet er auch: "Das stimmt auch nicht. Ich wollte keinem der Polizisten einen Kopfstoß geben oder mit den Füßen treten." - Die Polizeibeamten sprechen im Zeugenstand hingegen sehr wohl von "bewussten Kopfstößen in unsere Richtung" und von einem "Austreten gegen die Kollegen". - Der Prozess wurde zur Vernehmung weiterer Zeugen auf den 22. Mai vertagt.