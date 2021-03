Warum Tiere Gotteshäuser lieben

In der Stadt gibt es immer weniger ungestörte Natur. Doch Tiere sind erfinderisch. Sie fühlen sich dort wohl, wo auch Menschen Stille finden.

Mit den ersten warmen Frühlingstagen geht alles ganz schnell: Die Welt wird jeden Tag ein wenig grüner, die Natur blüht auf. Wie wir Menschen genießen auch Tiere die Sonnenstrahlen. Auf dem Friedhof der Gnigler Kirche ist ein Grab besonders begehrt: Eine große Erikapflanze wartet mit einem wunderschönen Tagpfauenauge-Schmetterling auf und wuselt außerdem nur so vor Wildbienen - "die erkennt man an ihrem orangen Popo", erklärt Kathrin Muttenthaler. Die studierte Biologin ist Leiterin des Referats für Umwelt und Nachhaltigkeit in der ...