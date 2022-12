Warum uns Linsen doppelt Glück bringen

Wer das neue Jahr mit Linsen begrüßt, darf auf Glück und Reichtum hoffen. Hülsenfrüchte sind aber auch für den Körper ein echter Glücksfall.

Weil ihre runde Form an Geld und Gold erinnert, gelten Linsen seit jeher als Glücksbringer. Am Neujahrstag gegessen, sollen sie für Glück und Reichtum sorgen. Auf dem österreichischen Speiseplan hatten sie - so wie andere Hülsenfrüchte auch - bis zur Nachkriegszeit einen fixen Platz, ehe sie durch immer mehr Fleischkonsum verdrängt wurden. Der burgenländische Bohnenstrudel und der Linseneintopf mit Würstel sind Gerichte, die sich bis heute gehalten haben. Mit dem Trend zu vegetarischer und veganer Ernährung kamen die Linsen, Bohnen ...