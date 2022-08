Was blieb vom Applaus, Frau Pflegedirektorin?

100 Pflegekräfte könnte Franziska Moser sofort einstellen. Bedarf gebe es für 200. Das Bild von der Krankenschwester habe nichts mehr mit heute zu tun.

Die Coronapandemie hat auch in Salzburg die Spitäler, aber auch die Pflege als Ganzes in den Fokus gerückt. 2700 Pflegekräfte arbeiten allein am Uniklinikum Salzburg - für sie ist Pflegedirektorin Franziska Moser verantwortlich.

Was bleibt nach zweieinhalb Jahren vom anfänglichen Applaus? Franziska Moser: Einerseits spüre ich bei meinen Mitarbeitern eine gewisse Müdigkeit. Die kann man aber nicht nur auf die Pandemie zurückführen, sondern auf alle anderen globalen Ereignisse auch. Das macht einen gewissen negativen Cocktail. Da müssen wir ...