Was bringt die Umfahrung?

Vor einem Monat wurde die Entlastungsstraße in Zell am See eröffnet. Durch sie soll der staugeplagte Bereich an der B 311 in Schüttdorf entschärft werden. Die PN fragten Betroffene.

SN/sw/erwin simonitsch Gabriela Heimhofer beobachtet den Verkehr vor ihrer Haustüre genau – die Dichte sei deutlich geringer geworden, das Tempo der Autofahrer leider höher.