Was es mit dem Spuckpodest in Salzburg auf sich hatte

Es gibt Neues für Fans von Listen mit Sehenswürdigkeiten: Ein Buch widmet sich 111 Orten in Salzburg. Einige sind auch für Einheimische spannend.

Unter den von Autorin Cornelia Lohs zusammengetragenen Sehenswürdigkeiten findet sich auch Kurioses: So wie das Spuckpodest am Durchgang von der Franziskanerkirche zum Domplatz: Auf den beiden Steinstufen wurden einst Beamte, die der Veruntreuung oder anderer Vergehen beschuldigt wurden, an den Pranger gestellt und durften vom Volk bespuckt werden. Dort, wo sich von 1635 bis 1800 der eigentliche Pranger befand - nämlich auf dem Waagplatz -, kann man heute einen seltenen Kanaldeckel bewundern: Der mit der Aufschrift SoS versehene gusseiserne Deckel ...